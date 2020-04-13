بلاغ ضد محمد هنيدي يتهمه بالسخرية من إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد هنيدي ” منشورا له عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ساخرا من حظر التجول الذي فرضته الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

فكتب قائلا : ” ناخد بالنا بقى عشان العشر سنين دول أهم عشر سنين في الحظر ” .

وهو الأمر الذي دفع المحامي ” أحمد محمد عناني ” بالتقدم ببلاغ ضد محمد هنيدي حيث أشار فيه إلى أن هذه العبارات تثير الغضب والرعب والقلق والفزع في النفوس وتزعزع الثقة بين المواطن والحكومة .

وأضاف عناني في تصريحه : ” في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على قدم وساق في دعم الثقة بين الشعب والحكومة للتمكن من عبور الأزمة .. فبدلا من أن يقف محمد هنيدي ويثمن دور الدولة يدلي بتصريح يتهكم فيه على أبطال الأزمة ” .

وطالب باتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو في حقه ومصادرة وإغلاق صفحاته الشخصية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي .