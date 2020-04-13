- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:54 مساءً - بعد أن فاجأت الجميع في فيديو نشرته وهي تقوم بحلق شعرها بماكينة الحلاقة، شاركت “أصالة كامل” مذيعة قناة mbc3الفضائية، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى”إنستجرام” كشفت من خلالها عن التغير الجديد الذي أحدثته بشكلها حيث صبغت شعرها باللون الأسود الداكن بعد أن كان أشقر اللون.
ويُذكر أن اصالة قد تعرضت للتنمر والسخرية بعد نشرتها لمقطع الفيديو وهي تحلق رأسها و صدمتها بذلك لمتابعيها ومحبيها، ثم استعرضت النتيجة في لقطات نشرتها أيضاً عبر حسابها الرسمى بموقع ” إنستجرام”، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بهذا “اللوك” الجديد وأنها كانت تتمنى أن تحصل على هذه القصة القصيرة منذ فترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حلق شعرها بالكامل على الهواء مذيعة mbc3 تفاجئ الجميع بتغيراً جديداً علي شكلها بعد حملة التنمر عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.