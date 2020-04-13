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كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” دينا عبد الكريم ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلنت من خلاله عن قرار التليفزيون المصري بإيقافها عن العمل مؤقتا .
وذلك بسبب ظهور عرض ” الكحة ” وهو من أعراض فيروس كورونا المستجد عليها أثناء تقديمها لنشرة الأخبار .
فكتبت في منشورها قائلة : ” إسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهوا ” .
وأضافت : ” أنا محترمة القرار وعاجبني بصراحة ولازم نكون أول ناس تعمل اللي بتقوله من إتباع الإجراءات الاحترازية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مذيعة مصرية بسبب ” كحة ” على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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