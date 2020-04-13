نهال عنبر تطلب الدعاء لشقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالبت الفنانة المصرية نهال عنبر جمهورها بالدعا لشقيقتها الوحيدة “بهرة”، والتي تعاني من أزم صحية حادة.

الفنانة المصرية نشرت صورة لشقيقتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “دعواتكم لأختي الوحيدة الغالية بهره اللي مليش غيرها في الدنيا إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة.. أمين يا رب”.

وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن إصابة شقيقتها بالتهاب رئوي حاد، وأكدت أنها تتواجد في العناية المركزة، وتخضع لعدة فحوصات، حيث يطلب منها الأطباء الراحة التامة.

Advertisements

على صعيد آخر، شاركت نهال عنبر، في موسم رمضان 2019، من خلال ‏مسلسل “حكايتي”، بجانب كلاً من ياسمين صبري، ووفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، و‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي».

وقامت نهال بدور والدة أحمد صلاح حسني التي حاربت قصة حبه لياسمين صبري في أولى حلقات المسلسل، ولكن تحسنت علاقتهما بعد ذلك.

الفنانة المصرية تقدم حاليا برنامج «كلام ستات»، مع هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.