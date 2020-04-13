4 أشياء اشتاقت لها هند صبري في فترة العزل المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن 4 أشياء اشتاقت لها خلال فترة العزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

هند كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة: 1) التجول و التوهان في مدن لا أعرفها.. 2) أن أحضن عائلتي و أحبابي.. 3) تأمل الناس عن بعد في المطارات و المطاعم.. 4) لعب التنس.. وأنتم ؟”.

وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد أعلنت مؤخرا أن شركة “سينرجي”، الشركة المنتجة لمسلسل “هجمة مرتدة” الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد عز، أوقفت التصوير بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

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الفنانة التونسية أكدت أن أغلب المسلسلات لن تستطيع اللحاق للعرض بشهر رمضان بسبب وقف التصوير، حيث قالت: “العالم العربي كله ينتظر شهر رمضان، لكن أكاد أجزم أننا لن نكون جاهزين لموسم رمضان”.

وأضافت، في مداخلة مع برنامج “حوار” على قناة “فرانس 24”: “بالتأكيد عدم عرض هذه الأعمال في رمضان سيسبب خسائر للمنتجين والقنوات، كذلك للعمال والفنيين، وعددهم كبير ممن يعملون بالأجر اليومي في صناعة الفن فى مصر، ويحتاجون لمساعدة ودعم من كل الفنانين، وهذا هو دور الفنانين الوقوف إلى جانب هؤلاء فى هذا التوقيت”.

ومسلسل “هجمة مرتدة” يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.