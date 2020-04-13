ابنة الفنان محمد شومان تتبرأ منه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت “لوجين” ابنة الفنان المصري الهارب محمد شومان تبرأها وأسرتها من والدها، وذلك بعد بيان أصدره ناشد فيه السلطات إنقاذ أسرته من الموت البطيء داخل مصر.

لوجين أكدت أن شومان لا يمثلهم ولا يعتبرونه أبا، وطالبته بعدم التدخل في حياتهم مرة أخرى، حيث قالت: “إحنا مش أسرتك لأن أنت مجرد اسم في البطاقة، ليس لنا أي صلة بيك مهما كانت، علاقتنا انتهت من 5 سنين، وأحمد أخويا اللي بتناشد السلطات تطلعه من السجن ده أنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده سنة ونص وأمه اللي ربته، أنت مش رب أسرتنا عشان تتكلم باسمنا، أمنا هي رب أسرتنا، وأحمد مامته هي رب أسرته”.

وأضافت: “اتكلم عن أخوك وابن أخوك براحتك لكن أنا وأخويا ملناش علاقة بيك، والسلطات بتحقق عشان يتأكدوا إنه ملوش علاقة بيك وهما عارفين وهيتأكدوا من ده إنه بعيد عنك تماما، لو عايز تعمل فيها صورة الأب المناضل انزل وواجه ده بنفسك بس متبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم باسمنا”.

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وأكدت أنها وإخوتها حاولوا كثيرا رفع اسم والدهم من البطاقة والأوراق الرسمية لكن لم ينجحوا في ذلك، حيث قالت: “حاولنا كتير إننا نرفع قضايا إننا نتشال منه ميبقاش حتى اسم على البطاقة بس معرفناش وعشان كده بنوجه رسالة للسلطات لو هما يعرفوا يساعدونا في ده إننا نتبرأ تماما منه”.

واختتمت كلامها بقولها: “أرجوك متتكلمش عننا ولا بلساننا.. إحنا عارفين إن ده مجرد صورة وإنك بتعمله بس عشانك.. أنت بتقول أسرتي بتموت بالبطئ ووجودنا هنا في مصر أذى لينا.. لأ إحنا طول السنين دي إحنا عايشين هنا بقرارنا وكامل إرادتنا وحابين نفضل عايشين هنا.. مفيش اذى من الدولة علينا مفيش حد طالع علينا بأذى غير وجودك.. كمل أنت هناك وابني حياتك هناك.. احنا هنا وبنينا حياتنا لوحدنا من غيرك ومش عايزينك”.