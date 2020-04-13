إليسا تكشف كواليس تقديم أحدث أغانيها "هنغني كمان وكمان" مع "روتانا"

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا بالتعاون مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أحدث أغانيها "هنغني كمان وكمان".

وعن الأغنية تقول إليسا في بيان صحفي صادر عن "روتانا": "هذه الأغنية كانت ضمن ألبومي القادم، الذي كان يفترض صدوره قريبا لكن تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة، فوجدتها مناسبة للوقت الحالي، وكلامها معبر عن حالة يحتاجها الجميع في الوقت الحاضر ، فاتفقت مع روتانا اننا ننزلها الآن، ونفرّح العالم شوي.. ونخلي الفانز والمحبين يغيّر وجو".

وأضافت: "أنا أعرف كيف أختار الأغاني التي تشبهني أو تعبر بشكل كبير عن معظم الناس. وأغنية (هنغني كمان وكمان) حسيتها، فغنيتها. وأنا من الأساس لا أغني شيئا اذا لم أحبه أو يعجبني".

وحول ما إذا كانت تعتبر قرار صدور أغنية "هنغني كمان وكمان" في الفترة الراهنة يعد جرأة؟ ، تقول اليسا: "حاليا كل العالم جالسين في بيوتهم ويريدون شيئا يمنحهم طاقة إيجابية، ويكون أيضا لهم بمثابة تغيير جو، فقلت ما المانع في أن أقدم لهم طاقة إيجابية هذه الفترة من خلال هذه الأغنية؟".

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وتابعت إليسا: "الجميل أن كلام أغنية (هنغني كمان وكمان) يعبر عن الوقت الراهن، والوضع الحالي الذي يعيشه الناس سواء في لبنان أو العالم العربي والعالم أجمع ولكن بشكل تفاؤلي".

أما الشاعر شادي نور الذي كتب كلمات أغنية "هنغني كمان وكمان"، يقول: "تعد هذه الأغنية ثان تعاون لي مع المطربة إليسا بعد تعاوننا في أغنية (إلى كل اللي بيحبوني). والحقيقة أنني والملحن محمد يحيى أمضينا وقتا نفكر فيه: ايه الحاجه اللي حنعملها بعد (إلى كل اللي بيحبوني)، لحد الحمد لله ما توصلنا إلى أغنية (هنغني كمان وكمان).. وستروا إليسا من خلال هذه الأغنية بشكل جديد ومختلف، وتكون الأغنية جرعة إيجابية في ظل الظروف التي نعيشها وستمر إن شاء الله قريبا".

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