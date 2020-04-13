شاهد .. نجوم الفن ينعون وفاة والدة الفنانة ” دنيا عبد العزيز “

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كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 02:52 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التعازي عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة المصرية ” دنيا عبد العزيز ” في وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا يوم أمس بعد صراع مع المرض .
فجاء من بينهم الفنان ” محمد رمضان ” حيث نشر صورا تجمعه بالراحلة عبر حسابه على موقع ” إنستجرام .. وكتب في تعليقه عليها : ” الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أرق وأطيب الناس .. جودي والدة صديقتي دنيا عبد العزيز ربنا يصبر قلبك ” .
فيما كتب الفنان ” عمرو محمود ياسين ” عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” منشورا ينعي فيه رحيل السيدة جودي فقال : ” رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبد العزيز .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
ونشر الفنان ” أحمد زاهر ” عبر حسابه على ” إنستجرام ” صورة تجمعه بوالدة دنيا وكتب معلقا عليها : ” البقاء لله والدوام لله .. توفت والدة صديقتي وأختي الفنانة دنيا عبدالعزيز .. ربنا يرحمك و يحسن إليك ويدخلك فسيح جناته يا حبيبة قلبي ” .
وتابع : ” كنتي ليا أكتر من أمي وأحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا ربنا يرحمك يا حبيبتي يا جودي .. أرجو قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور لها بإذن الله ” .
وكتبت الفنانة ” حنان مطاوع ” عبر حسابها على ” فيس بوك ” : ” قلبي موجوع على حبيبة قلبي جودي والدة أختي الجدعة دنيا عبد العزيز .. الله يرحمك ويعفو عنك ويصبر دنيا ويبرد قلبها يا رب ” .
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