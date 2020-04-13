شاهد..منزل فيفي عبده الفخم- بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 02:52 مساءً - دائما ما يحرص بعض النجوم والمشاهير علي استعراض فخامة منازلهم ومشاركة جمهورهم ومحبيهم اذواقهم في أختيار الأثاث والديكورات، ومن أبرز هؤلاء المشاهير هي النجمة “فيفي عبده ” التى تعد من أبرز النجوم تفاعلاً علي كافة مواقع التواصل الأجتماعي فدائما ما تحرص علي مشاركة جمهورها ومحبيها بصور وفيديوهات من حياتها اليومية، وفي الغالب تكون هذه الصور أو الفيديوهات في منزلها.

حيث شاركت الفنانه صور من داخل منزلها الذي يعتمد على أثاث عصري وكلاسيكي في ذات الوقت، فشاركت الـ “ريسبشن” أو الجزء الخاص بإستقبال الضيوف والركن الخاص بالجوائز التكريمية التي حصدتها فيفي تكريمًا لمسيرتها الفنية، إضافة إلى باقة ورد كبيرة، ما يعكس ذوقها الرائع، وبعض الأقسام الأخري والديكورات من داخل المنزل.

وفي هذا الألبوم سوف نستعرض معكم صور منزل فيفي عبده.