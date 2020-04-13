كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 02:52 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لشقيقتها ” إبتسام ” وذلك في التعليق الأول لها على حبس الأخيرة على ذمة التحقيقات في قضية ” حمزة مون بيبي ” .
وكتبت دنيا بطمة في تعليقها على الصورة قائلة : ” طبيعي ما يعرفون نعمة الأخت أو طعم الأخوة لأنهم ما ذاقوه .. تعلمنا حتى لو متنا ما نطيح ” .
وتابعت : ” إنت أطيبهم وأجملهم وكوني متأكدة إن حقي وحقك لن يضيع والله سيتولاهم جميعا .. يمهل ولا يهمل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في تعليقها الأول على قضية حبس شقيقتها .. دنيا بطمة : ” حقي وحقك لن يضيع .. يمهل ولا يهمل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.