صورة من طفولة كيم كاردشيان توضح الفرق بين الماضي والحاضر.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر موقع جريدة الديلي ميل البريطانية صورة لنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان وهي في الصف السابع أي ما يعادل المرحلة الإعدادية وهو الصورة التي أظهرت اختلافا كبيرا بين كيم كاردشيان في ذلك الوقت، وخلال الفترة الحالية حيث ظهرت بدون مكياج وبملامح طفولية بريئة.

وعلى جانب أخر، تستعد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، لإطلاق عطر جديد بعنوان KKW x Kris، فى 25 إبريل المقبل، ويعد هذا المنتج هو التعاون الأول بين كيم ووالدتها كريس جينر، وتحتفل من خلاله الابنة بـ”بالحب غير المشروط بين الأم وابنتها” ويمزج المنتج الجديد بين العديد من المكونات من الجردينيا البيضاء والمسك وخشب الكشمير والعنبر ونجيل الهند.

النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، قالت عبر إنستجرام إن الرائحة التي تفوح من العطر الجديد هي رائحة والدتها التى تفوح منها دائمًا، كما أوضحت “جينر” أنها وابنتها كيم لديهما أذواق مماثلة جعلت “العمل معًا حلمًا” قائلة: “كلانا أردنا رائحة كلاسيكية لا تشوبها شائبة وجميلة ويمكن لأى شخص استخدامها، وأعتقد أن هذا العطر يجسد حالة كلاسيكية رائعة.

وكانت كيم كاردشيان، قد شاركت متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مؤخرا، بصور قديمة لها التقطتها قبل خضوعها للحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كيم كاردشيان علقت على الصور قائلة : اشتقت كثيرا للتنزه ولكن ابقوا امنين في بيوتكم.

وأعلنت النجمة العالمية عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي من أرباح ماركتها العالمية المتخصصة في بيع الملابس، لصالح الأمهات والاطفال المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع أن هذه التبرعات من أجل دعم الأمهات والأطفال، موجهة الشكر للأشخاص الذين دعموا ماركتها العالمية التي أنطلقت في الأسواق قبل 6 أشهر.

وأضافت كيم كاردشيان: لقد جاءت الذكرى النصف السنوية أي مرور 6 أشهرعلى إطلاق منتجنا بالتزامن على وقوعنا وسط أزمة عالمية أكثر من أي وقت مضى ، فمن مسؤوليتنا أن نرد الجميل ونفعل ما بوسعنا لمساعدة الآخرين.