بعدما أعلن رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يُحرج الفنان أحمد فهمي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يمرر الفنان المصري محمد رمضان، إعلان النجم أحمد فهمي عن رفضه لفكرة التمثيل معه، عند حلول الأخير ضيفاً على برنامج «جمهور التالتة».

فهمي اعترف في نفس الحلقة بنصيحته لزوجته، الفنانة المصرية هنا الزاهد برفض مشاركة محمد رمضان لبطولة مسلسله الرمضاني الجديد «البرنس»، مشدداً على أنه اكتفى بالنصيحة ولا يتدخل في قرارها النهائي، إلا أن هنا عملت بنصحية زوجها، وعندما سأله مقدم البرنامج «إبراهيم فايق» عن رأيه في مشاركة رمضان لعمل فني، أجاب فهمي بالرفض.

Advertisements

أحمد فهمي برر موقف الرفض قائلاً: «لن أمثل معه، آسف على قول هذا ولكن مدارسنا الفنية مختلفة»، في الوقت الذي لفت فيه إلى حبه لمحمد رمضان، موضحاً أنه هاجمه مؤخرا بسبب واقعة ‏إيقاف الطيار عن العمل بعد تسريب فيديو لرمضان معه في كابينة الطائرة، حيث شعر بصدمة من الموقف لأنه شعر بالحزن على ‏شخص فقد مصدر رزقه.‏

رمضان قرر الرد على أحمد فهمي بشكل عملي، حيث لم يكتف بمجرد الكلمات، وأعاد نشر مقطع فيديو للقاء سابق لفهمي مع الإعلامي المصري عمرو الليثي عام 2018، تحدث فيه أحمد عن موهبة رمضان وقدراته في التمثيل، حتى أنها اعترف بخجله من التمثيل أمامه في معهد فنون مسرحية، عندما ألتحق به لفترة قصيرة، كما دافع في نفس اللقاء عن جماهيرية رمضان، معرباً عن موافقته لكتابة عمل فني لصاحب مسلسل «الأسطورة» الذي وصفه بالمسلسل الأنجح في الـ10 سنوات الماضية.