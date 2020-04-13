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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استغلت النجمة والمطربة الكندية سيلين ديون، مناسبة عيد الفصح، لتقدم لمتابعيها وعشاقها التهنئة، على مواقع التواصل الاجتماعى، بعيد الفصح، وذلك بطريقة خاصة.
النجمة العالمية البالغة من العمر، 52 عاما، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة من حديقة منزلها، وأمامها رسمة لكتكوت يخرج من البيضة، ومكتوب عليها “أهلا بالربيع”.
سيلين ديون، علقت على الصورة قائلة: نظرًا لأننا جميعًا نقضي عيد الفصح هذا في المنزل، الآن أكثر من أى وقت مضى، أود أن أتمنى لك ولأحبائك أفضل صحة.. دعنا نعتني ببعضنا البعض.
وكانت النجمة العالمية قد نصحت جمهورها من خطورة الخروج من المنزل، وذلك من خلال أغنيتها الأشهر فى فيلم “تايتنيك”، حيث لجأت إلى الأغنية التي تعد واحدة من أهم أغانيها، وقامت بتغيير كلمات الأغنية وكتبت “قريب، بعيدًا أينما كنت.. تأكد من أنك تمارس التباعد الاجتماعى”، وذلك فى إشارة إلى ضرورة البقاء فى المنزل لأطول فترة ممكنة.
وعلى جانب أخر، احتفلت سيلين ديون، مؤخراً بعيد ميلادها الـ 52، وبالتزامن مع تلك المناسبة حرص فريق إدارة صفحات النجمة العالمية سيلين ديون، بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة لها من الطفولة وهى فى سن الـ7 سنوات، احتفالا بعيد ميلادها الـ52 الذى يوافق اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلين ديون تهنئ جمهورها بعيد الفصح على طريقتها الخاصة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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