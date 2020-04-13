حبيبة بن أفليك تتنزه بدونه.. هل أنفصلا؟.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن العلاقة بين نجم هوليوود الشهير بن أفليك و صديقته الجديدة الممثلة آنا دي ارماس، قد توترت مؤخرا، فبعد ظهور الثنائي باستمرار معا للتنزة من أجل كسر حالة الملل بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا و تسجيل عدسات البابارتزي الكثير من اللقطات للثنائي، ظهرت يوم الأحد 12 إبريل، آنا دي أرماس و هي تتنزه بدون حبيبها.

ورصدت عدسات مصوري البابارتزي، عدة صور لآنا دى أرماس البالغة من العمر 31 عاما، و هي تتنزه مصطحبة كلبها الفيس في إحدي شوارع كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، و كانت لآنا تردي ملابس ” كاجوال ” أنيقة من اللونين الأحمر و البيج كما فضلت أن تظهر جمال بشرتها فاستغنت تماما عن إستخدام الماكياج.

والجدير بالذكر أن الثنائي العالمي كانا مادة للصحف خلال الفترة الماضية، كما وقعا مؤخرا، ضحية الشائعات، حيث أشارت إحدى التقارير أن علاقة نجم هوليوود الشهير وآنا دى أرماس تتطور بشكل مذهل وهو ما يلاحظة كل المحيطين بهما، حيث لم يستطع أى منهم التجول أو التسوق بدون الآخر، فهم دائما ملتزمين بالتواجد معا.

وعلى جانب أخر، فإن دى أرماس ليس لديها أي مانع للقاء أطفال أفليك الثلاثة الذين أنجبهم من زوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر جارنر، بينما أكد مصدر بالتقرير المنشور أن بن أفليك أنفق الآلاف الدولارات على شراء المجوهرات والملابس الفخمة لصديقته الجديدة، بل إنه سيقدم لها سيارة sport بمناسبة عيد ميلادها في غضون أسبوعين” و هو ما نفاه تماما موقع “جوسيب كوب” المعنى بالتحقق من الشائعات.