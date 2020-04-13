مادونا تعلن عن خبر محزن وصادم بسبب فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: بحزن كبير وتأثر شديد، أعلنت النجمة العالمية ​مادونا​ عن فقدانها لثلاثة من أقرب أصدقائها بعد إصابتهم ب​فيروس كورونا​.

وظهرت مادونا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي جالسة على مكتب في غرفة مظلمة وتكتب يومياتها في العزل على آله كتابة بدائية مع موسيقى لآلة الجيتار في الخلفية، لتعلن أنها لم تنم دقيقة واحدة وأنها ليست بخير بعد أن فقدت 3 من أصدقائها جراء هذا الفيروس.

وقالت مادونا أن حجم الألم الذي تشعر به كبير للغاية، وإنها تتمنى لو تستطيع الخروج من جسدها، إذ وفي غضون الـ ٢٤ ساعة الأخيرة أصيب 3 من أعز أصدقائها بالوباء القاتل وتوفوا، وهم ابن عمها وشقيق حارس الأمن الخاص بها والموسيقي أورلاندو بورتا، الذي تعاونت معه في العديد من أغانيها الفردية.