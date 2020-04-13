طرح برومو مسلسل “خيانة عهد” لـ يسرا

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت ​النجمة المصرية يسرا​ عن البرومو الرسمي لمسلسلها “خيانة عهد”، والذي من المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

ونشرت يسرا البرومو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والذي ضمّ مشاهد لها إضافة لعدد من الممثلين الذين يشاركونها البطولة ومنهم حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وبيومي فؤاد.

المسلسل من تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎، وإخرج سامح عبد ‏العزيز وكان يحمل إسم “دهب عيرة” ويشارك في العمل أيضاً الممثلون هنادي مهنى، خالد أنور، خالد سرحان، فرح الزاهد وتيام مصطفى قمر.