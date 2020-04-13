بعد أزمة كورونا، كيفانش تاتليتوغ يحتفل بعيد زوجته بمنتهى الرومانسية

احتفل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير بدور “مهند” الذي قدمه في المسلسل التركي “العشق الممنوع”، بعيد زوجته مصممة الازياء التركية بشاك ديزر، حيث قام بنشر صورة رومانسية تجمعه معها عبر انستغرام وكتب: “عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي! أنا سعيد لأنك هنا. أحبك”.

وأتى ظهور كيفانش بعد أيام من خضوعه لفحص كورونا للاشتباه بإصابته بالفيروس، لكن تبين أن النتيجة سلبية. وشكر كيفانش الطواقم الطبية في بلاده متمنياً الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا.

وكان “تاتليتوغ” قد أعلن سابقاً أنه وزوجته دخلا الحجر المنزلي في اسطنبول لــ 15 يوماً، لكن شعوره بوعكة صحية دفعه للذهاب إلى المستشفى وإجراء اختبار فيروس كورونا.