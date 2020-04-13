عيسى المرزوق يرد على استفزاز عايض: اللي عملته ما يليق برجولتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل الفنان السعودي عايض حربًا مع الفنان الكويتي عيسى المرزوق، وذلك بسبب تصريحاته التي أطلقها وقال فيها إن هناك العديد من الفنانين الذين يتميزون بإحساسهم ولحنهم واختياراتهم للأغاني التي يطرحونها لجماهيرهم إلا أنه يرى نفسه فاق الجميع منذ بدايته في الفن وحتى الآن.

وأوضح عايض، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC بالتلفزيون السعودي عندما طُرحت عليه بعض الأسماء لاختيار من ينافسه من بينهم، أنه نافس جميع المطربين وحاليًا ينافس نفسه.

وكان من بين الأسماء المطروحة في السؤال: "إسماعيل مبارك، ناصر نايف، حقروص، فؤاد عبدالواحد، عيسى المرزوق"، وأضاف عايض: "ما في اسم من الأسماء المطروحة ينافسوني كلهم أصدقاء وإخوان بس أنا قاعد أنافس نفسي ونافست الجميع وتفوقت عليهم الآن ويش أسوي"، مبينًا أن أفضلهم على الساحة حاليًا هو فؤاد عبدالواحد، وتحدث عن ما يميز كل منهم.

وافتعل عايض حركة مثيرة للجدل عندما جاء الحديث عن ما يميز الفنان الكويتي عيسى المرزوق حيث أمسك بزجاجة "مطهر" وقال: "بتطهر، ما أدري في شيء يميزه أم لا، ولكن المفروض ما ينحط مع هؤلاء الأساتذة".

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من جهته خرج الفنان الكويتي عيسى المرزوق عن صمته ونشر مقطع فيديو في حسابه عبر تطبيق "سناب شات" وتداولته العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير، وقال: "ردًا للأخ الفاضل الخلوق المحترم عايض شو اللي شاغل بالك ليش حارق قلبك ليش تاعب نفسك بهالحركات، الفن يكون ذوق واحترام وشخصية حلوة ومحبوبة ماهي شخصية تمسخر نفسها وتتصرف تصرفات بزران أو تتلفظ بألفاظ".

وأضاف المرزوق: "لما يذكرولي أي اسم سواء ليه قيمة أو ما له قيمة أنا أقول أحبه هو إنسان وليه احترامه، ولكن انت كريال أو كرجل هل هالحركات تليق برجولتك للأسف لأ، أنا ما بحب أتكلم لكن أقولك اجمع أغانيك ما ييجوا أغنية واحدة من أغانيا أنا ما بتكلم بالأرقام بتكلم بمحبة الناس والناس شايفين الحفلات والمحبة والشخصية والاحترام".

واستطرد الفنان الكويتي: "اترك هذا كله على جنب، إذا حاطط براسك إنك بتضحك الناس علي، أقسم بالله لو إني إنسان مو متربي والله هضحك الوطن العربي كله على راسك هذه سناباتي وقاعد أقول هذا وأكلمك كراجل وأد الكلام اللي أقوله، وبإمكاني أشربك المعقم اللي كان بإيدك ده عشان تعقم جسمك أخلاقك".

واختتم المرزوق قائلًا: "ما فعلته لا يليق بتصرفات فنان محترم، فكر قبل ما تتصرف وانت فنان، شكرًا على ذوقك وأخلاقك، وشكرًا على تصرفك السيئ، وبالتوفيق لك عسى ربي يحفظك من كل شر".