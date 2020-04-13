راغب علامة يكشف سر أغنيته للجيش الأبيض

علق الفنان راغب علامة على أغنيته الجديدة التي طرحها لتوجيه التحية للجيش الأبيض من الممرضين والأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تحمل عنوان "إنتوا أملنا"، قائلًا: "اخترت هذه الأغنية وأهديتها للقطاع الطبي لأنه أثبت أنه مهنة الإنسانية ولأول مرة منذ سنوات خاصة وأن السنوات القليلة الماضية جعلتنا نشعر بأن الطب تحول إلى تجارة لكن محنة كورونا أعادت للوضع الحقيقة".

وتابع عبر مداخلة عبر سكايب مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث وتقديم الإعلامية لميس الحديدي: "الأن كل الأطقم الطبية سواء طبيب أو ممرض أو مسعف تخدم لنجدة الإنسان بلا مصالح أو مقابل أو مال والقطاع الطبي هو خط الدفاع الأول لمواجهة إرهاب كورونا الذي اجتاح العالم".واختتم: "الأغنية ستبقى بصمة للتاريخ لتروي للناس هذه المحنة وأن الطب كان مثل القوات المسلحة في مواجهة إرهاب كورونا فالجيش الطبي الآن هو خط الدفاع الأول".

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