برومو «لما كنا صغيرين» يتخطى 8 ملايين مشاهدة خلال يومين

القاهرة – لايف ستايل
يتابع السيناريست أيمن سلامة عدد مشاهدات برومو مسلسله الجديد "لما كنّا صغيرين" والذي طُرح أول أمس وتخطى 8 ملايين مشاهدة عقب طرحه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر سلامة البرومو عبر صفحته الخاصة معلقًا عليها: "الحمد لله البرومو وصل 8 مليون في ٤٨ ساعة".
وتدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.
يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير أكثر من ٦٠٪ من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني.
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