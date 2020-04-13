سعد الصغير ينتهي من 60٪ من مشاهده في «ولاد امبابة»

انتهى الفنان سعد الصغير من تصوير 60٪ من أحداث دوره في المسلسل الرمضاني «ولاد إمبابة».

ويواصل أبطال العمل تصوير أحداث العمل في استديو السمنودي بشبرا منت، ومن المقرر استمرار التصوير حتى منتصف شهر رمضان المقبل.

وانتهى صناع العمل، الذي يشارك فيه المطربون سعد الصغير ونادر أبو الليف وريكو، من تسجيل أغاني العمل.

وحصلت أسرة المسلسل على إجازة خلال الفترة الماضية، بسبب فيروس كورونا، ثم عادت للتصوير قبل يومين.

«ولاد إمبابة» بطولة سعد الصغير، مصطفى أبو سريع، فريدة سيف النصر، لطفي لبيب، إسماعيل فرغلي، نادر أبو الليف، ريكو، محمد فاروق، شيبة، وتأليف أيمن بكري، إخراج ممدوح زكي.

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