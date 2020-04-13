وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

عبّر النجم وائل كفوري عن إعجابه بأغنية مواطنتته النجمة إليسا الجديدة التي طرحتها قبل يومين بعنوان "هنغني كمان وكمان" بطريقته الخاصة.

وكتب النجم اللبناني تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" عبارة عن شعر باللهجة اللبنانية العامية قائلاً: "غنّي كمان...... وكمان صَرلنا فترة ومن زمان لا دِقنا طعم الفرح ولا رقَصنا على الأحزان".

واستوحى كفوري هذين البيتين الشعريين من كلمات أغنية إليسا التي تقول فيها: "هنغني كمان وكمان وهنرقص عالأحزان".

وكانت إليسا قد أطلقت أغنيتها ببث مباشر مع صديقتها الفنانة هيفاء وهبي التي حلّت ضيفة مميزة على الكليب، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين أعربوا عن سعادتهم بالاغنية.

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