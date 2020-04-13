إبنة منال سلامة في الحجر الصحي بعد عودتها من أميركا

بعد عودتها مع 250 عالقاً من الولايات المتحدة الأميركية، إلى مصر وإبقائهم في الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسي علم، صورت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة، والمخرج عادل أديب، مقطع فيديو بثته والدتها على حسابها بـ"فيسبوك"، أشادت فيه بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل جمهورية مصر العربية في جميع الأماكن، بداية من المطارات وحتى غرف فنادق الحجر الصحي، في حين أنها لمست عكس ذلك خلال تواجدها بالولايات المتحدة الأميركية، حيث لم تر التزاماً بارتداء الكمامات والقفازات الواقية بين المواطنين الأميركيين وفي مطار واشنطن.

وأكدت أميرة أديب أنها أرادت العودة من أميركا في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، ولم تكن تتوقع معاملة مصر مع الأزمة بهذه الطريقة.

وروت خلاله أميرة كواليس رحلتها من داخل الولايات المتحدة الأميركية وحتي وصولها إلى مقر إقامتها داخل فندق العزل بمرسى علم، مؤكدة إأن ما لمسته من إجراءات مصرية منذ استقبالهم في مطار واشنطن وحتى دخول كل منهم الغرفة الخاصة به، أمر يدعو للفخر تماماً، وأنها لم تلمس هذه المسؤولية من أميركا أثناء تواجدها فيها.

وأضافت أنها وزملاءها يشعرون بالانتماء لهذا البلد الآن أكثر من أي وقت مضى، موضحة أنها سوف تعود إلى منزلها في القاهرة بعد حوالي 5 أيام.

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وأوضحت، أنها تمكث في الحجر الصحي بفندق مرسى علم، وجاءت الإجراءات الوقائية على أكمل وجه، قائلة: "أنا فخورة أني مصرية وأن بلدي قادرة تعمل كل ده في حين أن في كتير من الدول مش عارفة تعمله".

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