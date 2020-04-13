اتهام لتامر حسني بالتخلي عن صديقه في آخر أيامه

القاهرة – لايف ستايل
قبل أيام من رحيل الملحن خالد عادل الذي عانى من أزمة صحية قبل وفاته، استغاث بالفنان تامر حسني الذي أعلن بدوره عن تكفله بمصاريف علاجه ورعايته الصحية بالكامل.
لم تمر أيام بعد استغاثة الملحن الراحل ثم توفي، وبدأت الاتهامات الشائعات تتردد حول تخلي تامر حسني عنه وعدم الالتزام بكلمته، إلا أن الملحن تامر حسين خرج لينفي هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا التزام تامر بكل ما وعد به، حيث قال: "تاني وتالت شهادة حق لوجه الله الكريم، الناس اللي بتتهم (تامر حسني) إنه اتأخر عن خالد عادل... تامر حسني من أول يوم وهو مع خالد وعمره ما اتأخر والفيديو اللي نزل لخالد أخوه قال إنه ماكنش في وعيه وعشان تامر كان معاه من أول يوم طبيعي يقول له الحقني يا تامر دليل قرب تامر منه".
وأضاف: "وللأمانة تامر حسني متأخرش في أي حاجة معنويًا ولا ماديًا ولا مصاريف مستشفى ولا حب إن حد يشارك معاه في أي مصاريف رفض واتحملها لوحده وأشهد لتامر حسني إنه راجل شهم وجدع وصاحب صاحبه وأصيل في المواقف الإنسانية دي جداً ودفاعاً عن الحق أنا بقول شهادتي لوجه الله إن تامر ما قصرش كتر ألف خيره وربنا يزيده من خيره على وقفته مع خالد".
وتابع: "فمن فضلكم اللي ما يعرفش التفاصيل والكواليس ما يتهمش الناس بالباطل ....الناس اتخدعت في تفسير الفيديو رغم إن أخو المرحوم خالد طلع وضح ولسه في ناس فاهمة غلط حبيت أقول كلمة حق تامر حسني جدع وراجل، وسمعته في المواقف الإنسانية سبقاه".
وكان الملحن المصري رحل يوم السبت الماضي بعد معاناته مع المرض منذ نحو عشر سنوات.
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