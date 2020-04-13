هنا شيحة تتخلى عن طليقها من أجل حسن الرداد

القاهرة – لايف ستايل
علمت تصريحات خاصة أن الفنانة هنا شيحة اضطرت لوقف تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد "طلقني شكرًا" والذي كان من المفترض أن يمثل أول تعاون فني مع أحمد فلوكس بعد انفصالهما .
طلب هنا شيحة لوقف تسجيل مسلسلها الإذاعي جاء لإنشغالها بتصوير مشاهدها بمسلسل "شاهد عيان" مع حسن الرداد والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم حيث تسابق الزمن من أجل إنهاء تصوير مشاهدها بهذا العمل .
وكانت حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعدما نشر الرداد الأفيش الدعائي لمسلسله الجديد "شاهد عيان"، حيث ظهر منفردًا به رغم تواجد عدد من النجوم بهذا العمل منهم بسمة وهنا شيحة .
وانتشرت أخبار تزعم أن بسمة وهنا شيحة وباقي الأبطال غاضبين بسبب تجاهلهم بالأفيش، لكن علمت أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح ، فالجهة المنتجة سوف تصدر أفيش لكل فنان مشارك بالمسلسل ليظهر به بمفرده.
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