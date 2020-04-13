القاهرة – لايف ستايل
أطلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة أول تعليق صريح على قضية حبس شقيقتها ابتسام على ذمة التحقيق في قضية حساب فضائح المشاهير المعروف باسم "حمزة مون بيبي".
ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفديوهات "إنستغرام" صورة للأخيرة وأرفقتها برسالة جاء فيها: "طبيعي ما يعرفون نعمة الأخت أو طعم الأخوة لأنهم ما ذاقوه. تعلمنا حتى لو متنا ما نطيح. إنت أطيبهم وأجملهم وكوني متأكدة إن حقي وحقك لن يضيع والله سيتولاهم جميعاً .يمهل ولا يهمل".
وألغت خاصية التعليقات على الصورة وحققت رغم هذا أكثر من 42 ألف إعجاب. ويشار إلى أنها نشرت في وقت سابق صورة لشقيقتها معربة عن تعاطفها معها واكتفت بتعليق مقتضب جاء فيه: "نحبك يا جميلتي".
كما نشرت والدتها ليلى الأتاسي على حسابها الخاص على التطبيق صورة لابتسام وهي تبكي مع التعليق: "ولعلك تبكي في الأرض والله ينادي ملائكته في السماء إقضوا حاجة عبدي". وأضافت: "الله ياخذ الحق في كل من ظلمك وافترى عليك وقال ما ليس فيك. دعواتي ودعوات كل من يحبك معك (إن مع العسر يسرا) فوضت أمري الى الله عز وجل".
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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى تعليق صريح من دنيا بطمة على حبس شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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