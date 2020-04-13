رومانسية عمرو يوسف مع زوجته على الهواء

لم يتوقع الفنان عمرو يوسف وهو يطبع قبلة على خد زوجته أن جمهوراً كبيراً سوف يشاهده وهو يفعل ذلك، حيث تفاجأ بحديث زوجته كندة علوش مع أحد البرامج التلفزيونية الذي تقدمه المذيعة جيسيكا عازار عبر بث من القمر الاصطناعي.

فأثناء حديث كندة عن تفاصيل يومها في الحجر الصحي وتعاملها مع الحظر في منزلها، فاجأها عمرو بـ"قبلة" على الهواء أثناء حوارها.

إلا أن عمرو احتوى الموقف سريعاً ليتحدث عن زوجته ويقدم لها رسالة دعم عبر البرنامج قائلاً: "نجاح كندة بالنسبة لي يمثل حاجات كتير، وهي أحلى حاجة في الدنيا، ونجاحها من نجاحي ودايما أدعمها وأشعر بكل خطوة نجاح أنها نجاح لي".

وتابع مازحاً: "انتم بتسجلوا بدري ليه كده إحنا في حظر، يعني ممكن نصور في أي وقت بعد الظهر أو بالليل، وأنا مكنتش أعرف أنكم بتسجلوا لقاء تلفزيوني".

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