شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها بطريقتها الخاصة

حرصت الفنانة المصرية شيريهان على توجيه تهنئة خاصة لضرتها النجمة إسعاد يونس، بمناسبة يوم ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على موقع "تويتر".

وكتبت لها رسالة: "كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة. كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة والرائعة".

بدورها، ردت يونس على التهنئة بتغريدة نشرت خلالها صورة لقلب كتب فيه عبارة أحبك باللغة الانكليزية، وأرفقتها بتعليق: "بحبك يا شيري".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خطوة النجمة القديرة التي لا تتوانى عن إظهار العلاقة المميزة التي تجمعها بضرتها، وانهالت عليها تعليقات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن شيريهان تزوجت سرا من رجل الأعمال علاء الخواجة، وعاشت لفترة زوجة سرية حرصا على مشاعر صديقتها الفنانة إسعاد يونس، الزوجة الأولى للخواجة، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما لؤلؤة، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي غيّر العلاقة بين النجمتين لتصبح قائمة على الاحترام والحب.

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