الموت يفجع النجم قيس الشيخ نجيب

القاهرة – لايف ستايل
فجع النجم السوري قيس الشيخ نجيب وشقيقه المخرج سيف اليوم الاثنين، بوفاة أخ والدتهما الفنانة خديجة العبد السيد محمد.
وبسبب الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية المفروضة في سوريا في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم تشييع الراحل في دمشق وتم التأكيد أن العزاء سيقتصر على الاتصال بأهل الفقيد.
في سياق منفصل، كشفت شركة "ايغل فيلمز" لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان عن الملصق الرسمي لمسلسل "أولاد أدم" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
ويظهر البرومو الدعائي للمسلسل تصدر النجمين السوريين قيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل للبرومو الى جانب الفنانتين اللبنانيتين ماغي بوغصن ودانييلا رحمة. والمسلسل من تأليف الكاتب السوري رامي كوسا، وإخراج مواطنه السوري الليث حجو.
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