ابرزت علامات الحمل بوضوح..هكذا احتفلت كاتي بيري بعيد الفصح بمنزلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية كاتي بيري أن تستمتع بالاحتفال بعيد الفصح بشكل ممتع من داخل الحجر المنزلي الذاتي حوفا من انتشار فيروس كورونا ، فقد نشرت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " حيث ظهرت و هي ترتدي ملابس و تحولت و كأنها " ارنب" و هي الملابس التي أظهرت بطنها المنتفخة آثر انتظارها مولودها الأول ، كما استغنت عن وضع الماكياج تماما حيث اظهرت بشرتها الصافية ، و علقت كاتي بيري علي الصورة أنها ستكون لايف مع عشاقها علي صفحتها الخاصة بموقع " فيس بوك " لترد علي تساولاتهم حول " American Idol ".
استطاعت صورة كاتي بيري التي نشرتها علي " إنستجرام " أن تحصد أكثر من 2.3 مليون likes خلال 12 ساعة فقط .
كاتي بيري
يذكر أن كاتي بيري كشفت مؤخرا مع خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم عن جنس مولودهما الأول الذي كشفوا عن انتظاره في بداية شهر مارس الماضي ، فقد فاجأت كاتي بيري محبيها بأنها ستكون أم لـ " فتاة " ، فنشرت كاتي علي " إنستجرام " صورة لأورلاندو وعلي وجهه الكثير من فقاعات الصابون ذات اللون الوردي الفاتح وعلقت علي الصورة و كتبت: " أنها فتاة " ، و قد انهالت التعليقات علي صورة أورلاندو بلوم بالتهنئة ، و ما لفت الأنظار أن مصمم الأزياء الشهير جيرمي سكوت علق علي الصورة فكتب لن استطيع الانتظار لأصمم ملابسها .
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