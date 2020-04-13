شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الشاب خالد .. مصادر مقربة من مطرب الراى تنفى إصابته بـكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة نجم الراى الجزائرى الشاب خالد وتداولت صفحات السوشيال ميديا، أنه توفى بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد فى مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس .

وكشفت مصادر مقربة من الشاب خالد لـ"الخليج 365" أن الشاب خالد يتمتع بصحة حيدة وكل ما يقال حول إصابته بفيروس كورونا ما هو إلا مجرد شائعات كما أن الشاب خالد لا يعانى من أى مشاكل صحية حاليا.

وأحيا الشاب خالد، حفله نهاية ديسمبر الماضي، مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

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كما شارك نجم الراى الجزائري، بحفلا غنائياً ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، نهاية أكتوبر الماضي، والتي قدم فيها عددا كبيرا من أغنيه مثل c'est la vie، وdidi، وعايشة"، وغيرها من أغانيها الشهيرة التى حققت انتشارا واسعا فى الوطن العربى بالأخص، والعالم عامة.

يذكر أن الشاب خالد بدأ أولى أغانيه فى سن مبكر، ففى سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم "فرقة الخمسة نجوم"، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "Trigue Lycée" وكان للتغيير الكبير فى موسيقى الراى أثر فى تشجيعه على التقدم فى وقت مبكر ليصبح أشهر مطربى الرأى دوليا، ومنذ بداياته واعتمد ملك الرأى لوك خاص به وعرف بشعره الكثيف والشارب.