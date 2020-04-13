شكرا لقرائتكم خبر عن السقا مع هنيدى بملابس التايكوندوا فى إغلب السقا :" يا نانا يا طاطا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا، جمهوره بصور مع صديقه النجم محمد هنيدى من كواليس تصوير برنامجه الجديد "اغلب السقا" فى لبنان والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، وظهر السقا وهنيدى وهما يرتديان ملابس "التايكوندوا"، وكتب على الصور قائلا:" يا نانا يا طاطا اغلب السقا".





واستأنف النجم أحمد السقا حلقات البرنامج الذى تقدمه اللبنانية رزان مغربى، فى لبنان وذلك بعد توقف 3 أسابيع كاملة بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كورونا وكان منها إيقاف تصويرأي أعمال فنية يتم تصويرها، حيث قارب السقا على الانتهاء من حلقات البرنامج كاملة وذلك بعدما صور نصفها قبل فترة التوقف.

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"اغلب السقا" مأخوذ عن فورمات عالمى لبرنامج المسابقات "beat the star" والمنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل على شاشة mbc مصر، وتقدمه رزان مغربى وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بين نجم البرنامج وهو أحمد السقا وعدد كبير من النجوم الضيوف، حيث طرحت قناة mbc مصر البرومو الدعائى للبرنامج قبل أيام وظهر عدد من النجوم منهم محمد هنيدى ونيللى كريم ودرة وآخرين.

يشار إلى أن أحمد السقا يشارك كضيف شرف فى حلقتين من حلقة من حلقات مسلسل "سكر زيادة" مع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتأليف أمين جمال وإخراج وائل احسان وتشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف.