شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت أميرة أديب، نجله الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، لـ ”الخليج 365”، تفاصيل عودتها من أمريكا وحتى وصولها إلى مقر إقامتها داخل فندق العزل بمرسى علم، معبره عن سعادتها الشديدة من الإجراءات المصرية التى تتخذها للوقاية من فيروس كورونا، مؤكده أنها فخورة أنها مصرية.

وقالت أميرة:"أنا عايشة في أمريكا من سنتين بـ"لوس أنجلوس" لأنى بدرس تمثيل، وفي أول موضوع "كورونا" كنا واخدينه بهزار، ولكن بدأ الموضوع يكبر، والمطارات أغلقت، والدراسة بقت أونلاين، وبعدها قررت أرجع مصر وأكون مع أهلى، والسفارة على طول بدأت تتواصل مع المصريين عشان يرجعوا البلد، وبعد كدا ملينا الابلكشين وعرفوا العدد "



اميرة أديب ابنة منال سلامة

وتابعت ابنة الفنانة منال سلامة في: "بدات رحلتى إلى مطار واشنطن للعودة إلى مصر، شوفت استهتار في أمريكا ومش واخدين الموضوع جد ولا لابسين كمامات، والموضوع عندهم كان عادى، وده على عكس اللى شوفته من العاملين المصريين وقبل صعودنا الطائرة، قاموا بتطهير كامل مرتدين الكمامات وقاماو بتعقيم الحقائب أيضا، وبعد الرحلة الطويلة لأرض الوطن وصلنا الفندق في مرسى علم، واستقبلونا احسن استقبال واهتموا بالتعقيم وبوجباتنا، كما تقاس حرارتنا يوميا، وناقص 5 أيام و أرجع البيت لأهلى".

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واختتمت أميرة حديثها، قائلة:" مبسوطة ببلدى جدا وفخورة من الإجراءات المصرية اللى اتخذت بسرعة أوى عشان نرجع للبلد مصر أم الدنيا ورحلة عودتنا كانت على الدولة مدفعناش غير فلوس الطائرة بس، وياريت كل الناس تتابع الإجراءات اللى بتتخذها بلادها حتى تعدى الأزمة على خير".



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