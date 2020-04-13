شكرا لقرائتكم خبر عن أخرة العزل المنزلى. سعد لمجرد بيكلم الشجر والحمام فى الشارع 20 يوما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العزل المنزلى أثر علي النجم المغربي سعد لمجرد، حيث نشر فيديو طريف له فى أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس وهي فارغة تماما من المواطنين، وقام بإلقاء التحية على الشجر وعلي الطيور المتواجدة بالشارع، وسألهم "كيف الحال"، وذلك بعد إلتزامه بالمنزل لمدة 20 يوم متواصلة، للإلتزام بنظام العزل المنزلي الذي تعيشه ‏أغلب مدن العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلق لمجرد علي الفيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا :"بعد 20 يوما من المكوت في البيت خرجت لشراء حاجياتي المنزلية..من فضلكم احبائي لا خروج الا للضرورة".



سعد لمجرد

وكان الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ احتفل بعيد ميلاده منذ عدة أيام بمفرده مع قطته فى منزله فى باريس، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم و على رأسهم والدَي و أخي و أهلي و أعز أصدقائي و الفانز الغاليين جدا على قلبي ..من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفرلكل واحد منا .. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل".

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ومنذ أيام وجه المطرب المغربى سعد لمجرد، الشكر للعاهل المغربي محمد السادس، على الإجراءات الاستباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا برهان على حب وعناية الشعب.

ونشر لمجرد، عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك محمد السادس، صحبها بتعليق : "شكرا سيدى على كل هذه الاجراءات الاستباقية، وما هذا الا برهان على حبكم وعنايتكم بشعبكم الوفى".

كما وجه سعد لمجرد مجموعة نصائح لمتابعيه لمواجهة فيروس كورونا ، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام" فيديو لأحد الأطباء يعطى نصائح خاصة بالفيروس، معلقا عليه قائلا : "اللهم الطف بنا.. اخواني و اخواتي ، الاحتياط والحذر واجب أكيد ونشر التوعية ضروري جدا في هذه الحالة التي نعيشها اليوم .. أولا لابد أن نحمد الله و نشكره في كل الأحوال".