شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تفتقدها النجمة هند صبرى خلال فترة الحجر المنزلى.. اعرف هى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هند صبرى، عن عدة أشياء تفتقدها وتشتاق إليها خلال فترة الحجر الصحى، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، منها التجول وحضن عائلتها ولعب التنس.

وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر: "أكثر 4 أشياء اشتقت لها بهذه الفترة، التجول والتوهان فى مدن لا أعرفها، أن أحضن عائلتى وأحبابى، تأمل الناس عن بعد فى المطارات والمطاعم، لعب التنس".



هند صبرى

من ناحية أخرى، أعلنت النجمة التونسية هند صبرى، عن دعمها لصندوق دعم الحياة الثقافية التابع لوزارة الثقافة التونسية، فى ظل التوقف الحالى للاقتصاد بسبب الوضع الصحى الذى سببه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وطالبت النجمة التونسية الجميع بمشاركتها والتبرع للصندوق، الذى أسسته وزيرة الثقافة التونسية، لدعم العمال والموظفين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب الوضع الاقتصادى.

ونشرت صبرى مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهى تعلن عن دعمها من الصندوق، وكتبت: "أنا أدعم صندوق دعم الحياة الثقافية الذى أطلقته وزارة الثقافة التونسية.. فى مثل هذه الظروف، وبعد أن أثبتت الثقافة أنها من الأساسيات، يجب علينا أن نتكاتف كى لا تموت الحياة الثقافية بسبب الظروف".

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وكانت النجمة التونسية، دشنت حملة بعنوان "أنتم مش لوحدكم"، لدعم الأطباء والممرضين، المتواجدين على الخط الأمامى لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، لرفع حالتهم المعنوية اثناء عملهم على مدار الساعة فى المستشفيات لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين.

ونشرت النجمة التونسية، مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وهى تحمل الكثير من الرسائل للأطباء والممرضين، عن طريق لافتات مكتوبة، مطالبة متابعيها ومشاركيها المشاركة فى تلك الحملة، لنشر أكبر عدد ممكن من الرسائل للأطباء والممرضين.