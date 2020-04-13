شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة تكشف تفاصيل رحلة عودة ابنتها من أمريكا إلى الحجر الصحى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منال سلامة عن تفاصيل رحلة عودة ابنتها أميرة عادل أديب، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر في الفترة الماضية، ودخولها الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد نشر ابنتها فيديو من داخل الحجر الصحى مشيدة بالإجراءات وبالنظام داخل مكان الإقامة".

وأوضحت منال لـ"الخليج 365" :"ابنتى أميرة عادت إلى مصر يوم 4 من ابريل الجاري وذلك ضمن المصريين الذين كانوا عالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمنا طلبات للسفارة طوال الفترة الماضية لعودة أميرة، ومع قرار رئيس الحكومة المصرية بتوفير طائرات لإعادة العالقين خارج مصر، تواصلت أميرة مع جروب مصريين في أمريكا على "الواتس اب" لمعرفة المطلوب فعله للعودة إلى مصر وسارت في الإجراءات مثلها مثل كل الناس".

وأشارت منال سلامة:" تفاجئت ببعض من يقول أن بنتى عادت إلى مصر "بالواسطة" علشان أمها ممثلة وأبوها مخرج، بس كل دا كلام فارغ، لأن بنتى مشيت في الإجراءات اللى الناس مشيت فيها حيث أرسلت إلى السفارة المصرية في أمريكا ايميل بأنها تريد العودة إلى مصر خاصة بعد توقف الجامعة وأصبحت الدراسة أون لاين، كما أنها لم تعد في طائرة بمفردها ولكن كان بالطائرة أكثر من 350 فردا وكذلك بعدها بأيام عادت طيارة أخرى وبها نفس العدد، فابنتى لم تعد بالواسطة أو بالمحسوبية مثل ما سمعته".



منال سلامة والمخرج عادل اديب وابنتهما اميرة

وتابعت منال سلامة: "الذى لابد أن يعرفه الجميع أن الدولة المصرية خططت وتواصلت مع كل الدول لإعادة العالقين هناك والذين قدموا طلبات للسفارات، ولكن في نفس الوقت كانت الحكومة لديها أولويات لإعادة المواطنين وتحديداُ المسافرين في زيارة أو سياحة وانتهت اقامتهم أو أنهم ليس لديهم إقامة ثابتة في الدول الأخرى، وبعد ذلك للذين قدموا طلبات مسبقة، كما أن ملا يعرفه الناس أننا دفعنا تذاكر طيران عودة أميرة ابنتي إلى مصر، حيث تواصلت السفارة مع ابنتي وبعدها أخبرتنا بأننا نحجز عن طريق مكان معين وبالفعل سلكنا الإجراءات".

وأكدت منال على الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الأمر موضحة: "تفاجأنا بأن ثمن التذكر من أمريكا إلى مصر أقل بكثير من الأيام العادية، وتقريباً هي ثمن التكلفة فقط، وقبل سفر ابنتى والمواطنين المصريين في أمريكا، وقعوا على أوراق بأنهم موافقين على الدخول في الحجر الصحي بالمكان الذى تراه وزارة الصحة كما أنهم سيتحملون نفقات الإقامة كاملة في مصر ، ولكن بعد قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات إقامة المواطنين العائدين من الخارج داخل الحجر الصحي بالفنادق التي حددتها وزارة الصحة" أصبحت الإقامة مجانية.

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الفنانة منال سلامة

واستكملت حديثها: "قرار الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات إقامة العائدين من الخارج في الحجر الصحي جاء بعد إدراك أن هناك كثيرون من المسافرين لا يستطيعوا تحمل نفقات الإقامة في الفنادق ماديا، وهذا القرار لابد من توجيه الشكر لسيادة الرئيس عليه، كما أطلب من الناس العائدين ولديهم المقدرة المادية على التبرع لصندوق تحيا مصر، ولابد من توجيه الشكر إلى وزارة الخارجية ووزارة الهجرة على كل التساهيل والمجهود الذين يقومون به منذ بداية الأزمة".

وأشادت منال سلامة بإدارة مصر للأزمة منذ بدايتها والتعامل معها بشكل منظم حيث قالت:"حتى ابنتى فور دخولها الحجر الصحى بالفندق تحدثت معى عن الأمان والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها على أعلى مستوى والنظام داخل الحجر حيث أن المتواجدين ممنوعين من التنقل في جنبات الفندق إضافة إلى نظافة المكان الذين يقيمون فيه، فعندما ظهرت في الفيديو كانت متواجدة فى بلكونة غرفتها، والحقيقة أن الفيديو الذى نشرته ابنتى على السوشيال ميديا هو الفيديو الأول لها باللغة العربية لأنها "يوتيوبر" وتقوم بعمل العديد من الفيديوهات ولكن بالانجليزية".



الفنانة منال سلامة