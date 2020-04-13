شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم بالكمامة علي غلاف مجلة "فوج" لدعم حملة "stay home".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نانسى عجرم جمهورها بصورة مختلفة علي غلاف مجلة "فوج" العالمية، بنسختها العربية، حيث ظهرت بها وهي ترتدي الكمامة الواقية، للتأكيد علي أهمية الإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.





وعلقت نانسى عجرم علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"لقد انضممت إلى فوج العربية في المعركة ضد فيروس كورون-لدعم حملتهم #stayhome ، والتأكيد على أهمية العادات الآمنة خلال الوباء..معا أقوى".



نانسى عجرم

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور من احتفالها بقرب احتفالات عيد القيامة المجيد، وأحد الشعانين، وسط عائلتها وأطفالها في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت النجمة اللبنانية مجموعة من الصور لها وسط عائلتها وزوجها فادي الهاشم وأطفالها الذين ظهروا وهم ممسكين بالشموع ضمن مراسم الاحتفال بأحد الشعانين، بحسابها بموقع انستجرام، وكتبت" شعنينة مبارك".

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وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التليفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:" أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت".

وفى سياق آخر تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.