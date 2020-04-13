برسالة مؤثرة.. مارسيل خليفة يعلن شفاء نجله من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المغني والعازف اللبناني مارسيل خليفة، شفاء نجله عازف البيانو رامي خليفة، من فيروس كورونا.

وكتب "خليفة"، عبر حسابه بـ"فيس بوك": "إلى الأصدقاء الكُثُرْ المنتشرين على هذه البسيطة، أقول لكم: البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني رامي أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني".

وتابع: "لقد أجتاز رامي خليفة الأيام الصعبة وشفي من إصابته بالڤيروس والذي هو جزء من الطبيعة ويشارك هذه الحقيقة مع الإنسان".

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وأكد خليفة أن الحب والموسيقى شاركا في شفاء نجله قائلًا: "بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتدّ بنا طويلاً قرابة الشهر كما لو كنّا في حلم أو أنني الآن أروي حلماً وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء الحب الممزوج بالموسيقى".

وأوضح: "ما كان أسرع الملل الذي كان يتسلل إلى عادات ألفناها، سهرة على وتر أو دمعة في العتمة نذرفها، امرأة تخاطبها شعرًا وثورة تشرب نخبها خمراً، كل شيء كان يتسلل إلى ليلنا القلق، الشك، السؤال، الغبار، الديار وبقية خيوط عالقة في ذيل النهار الطويل الطويل الطويل في الفضاء الموحش".

واختتم خليفة حديثه بقوله: "شكراً للكل في القارات البعيدة وشكراً للكل في الجزيرة الكبيرة التي نعيش فيها الآن، ونلتقي بفرح غامر مع العائلة الصغيرة والكبيرة والأصدقاء وننتظر ربما طويلاً فتح الأجواء لنلتقي سويّة من جديد وكم نحبكم".

مارسيل خليفة مؤلف موسيقي، ومغني، وعازف عود لبناني. يُعتبر أحد أهم الفنانين العرب المهتمين بقضية فلسطين، عُرف دائماً بأغانيه التي تأخُذ الطابع الوطني، وبأسلوب دمجه بين الموسيقى العربية والآلات الغربية كالبيانو