محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - منى الموجي:
شارك الفنان أحمد السقا متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بثلاث صور جديدة تجمعه بالفنان محمد هنيدي.
الصور التُقطت لهما في كواليس تصوير برانج المسابقات الذي يقدمه السقا في رمضان المُقبل، على شاشة mbc مصر ويحمل عنوان "إغلب السقا" وتشارك في تقديمه الفنانة رزان مغربي.
ويظهر السقا وهنيدي في الصور بملابس رياضة الملاكمة، وكتب في تعليقه عليها "يا أنا يا طاطا".
كانت هذه تفاصيل خبر السقا ينشر صور جديدة تجمعه بهنيدي من برنامجه الرمضاني "إغلب السقا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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