محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلن المخرج محمد سامي، انتهاء تصوير مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه على شاشة "Dmc" في رمضان المقبل. وكتب "سامي"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، فركش مسلسل البرنس. وكان محمد سامي، كشف عن تفاصيل قصة مسلسل "البرنس"، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "أسرار النجوم"، قائلًا: محمد رمضان سيقدم دور سمكري باسم "رضوان البرنس"، ويعمل في ورشة والده ويقدم دور الأب الفنان "عبد العزيز مخيون، وهي ورشة"الدوكو"، ولديه 6 أشقاء يدخلون معه فى صراعات طويلة تكشفها حلقات المسلسل وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي، و"عادل" أحمد داش. Advertisements مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان ونور اللبنانية ونجلاء بدر وروجينا وسلوى عثمان وإدوار ومحمد حاتم وأحمد داش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فركش.. بهذه الطريقة أعلن محمد سامي انتهاء تصوير "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.