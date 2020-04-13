مخرج "كوفيد 19" يستعد لتصوير فيلم جديد للتوعية بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - رنا الجميعي:

يستعد المخرج مهند الدسوقي لتصوير فيلمه الجديد "غرفة ١٠٥"، الذي يعد استكمالًا لسلسلة أفلام قصيرة تقدم رسائل توعية عن فيروس كورونا المستجد.

والفيلم من تأليف محمد المغربي ومدير التصوير عبد الرحمن سالم، وجرافيكس مصطفى علي، وتصميم أسماء إسماعيل ومساعد المخرج أحمد غمري والمخرج المنفذ عبدالرحمن راجي. والفيلم أيضًا من تمثيل مجموعة من العناصر الشابة المميزة.

يذكر أن فريق العمل طرح سابقًا فيلم "كوفيد "١٩ الذي لقي إشادة كبيرة من عدد من الفنانين. ومن المنتظر عرض الفيلم على "السوشيال ميديا" والقنوات بمجرد الانتهاء من تصويره وأعمال المونتاج الخاصة به الأسبوع المُقبل.