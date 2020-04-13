هند صبري تكشف عن أربعة أشياء اشتاقت إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

كشفت الفنانة هند صبري عن أربعة أشياء تشتاق إليها، ويمنعها منها أننا في وقت انتشر فيه فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وكتبت تعليقا على صورة لها على موقع "إنستجرام": "أكثر 4 أشياء اشتقت إليها بهذه الفترة: التجول والتوهان في مدن لا أعرفها، وأن أحضن عائلتي وأحبابي، وتأمل الناس عن بعد في المطاعم والمطارات، ولعب التنس... وأنتم؟".

جدير بالذكر أنه كان من المقرر مشاركة هند صبري في السباق الرمضاني لهذ العام 2020 بمسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز.