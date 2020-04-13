ربنا يصبرك يا حبيبتي.. هكذا نعت فيفي عبده والدة دنيا عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة فيفي عبده، على مواساة الفنانة دنيا عبدالعزيز،عقب وفاة والدتها بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت "فيفي"، صورة لدنيا ووالدتها عبر حسابها بـ"انستجرام"، وعلقت عليها: "البقاء لله في وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز. الله يرحمها و يغفرلها و يجعل مثواها الجنة، ربنا يصبرك يا دنيا يا حبيبتي، نسألكم الدعاء.

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وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏