إليسا تكشف كواليس تقديم أحدث أغانيها "هنغني كمان وكمان" مع "روتانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا بالتعاون مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أحدث أغانيها "هنغني كمان وكمان".

وعن الأغنية تقول إليسا في بيان صحفي صادر عن "روتانا": "هذه الأغنية كانت ضمن ألبومي القادم، الذي كان يفترض صدوره قريبا لكن تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة، فوجدتها مناسبة للوقت الحالي، وكلامها معبر عن حالة يحتاجها الجميع في الوقت الحاضر ، فاتفقت مع روتانا اننا ننزلها الآن، ونفرّح العالم شوي.. ونخلي الفانز والمحبين يغيّر وجو".

وأضافت: "أنا أعرف كيف أختار الأغاني التي تشبهني أو تعبر بشكل كبير عن معظم الناس. وأغنية (هنغني كمان وكمان) حسيتها، فغنيتها. وأنا من الأساس لا أغني شيئا اذا لم أحبه أو يعجبني".

وحول ما إذا كانت تعتبر قرار صدور أغنية "هنغني كمان وكمان" في الفترة الراهنة يعد جرأة؟ ، تقول اليسا: "حاليا كل العالم جالسين في بيوتهم ويريدون شيئا يمنحهم طاقة إيجابية، ويكون أيضا لهم بمثابة تغيير جو، فقلت ما المانع في أن أقدم لهم طاقة إيجابية هذه الفترة من خلال هذه الأغنية؟".

وتابعت إليسا: "الجميل أن كلام أغنية (هنغني كمان وكمان) يعبر عن الوقت الراهن، والوضع الحالي الذي يعيشه الناس سواء في لبنان أو العالم العربي والعالم أجمع ولكن بشكل تفاؤلي".

أما الشاعر شادي نور الذي كتب كلمات أغنية "هنغني كمان وكمان"، يقول: "تعد هذه الأغنية ثان تعاون لي مع المطربة إليسا بعد تعاوننا في أغنية (إلى كل اللي بيحبوني). والحقيقة أنني والملحن محمد يحيى أمضينا وقتا نفكر فيه: ايه الحاجه اللي حنعملها بعد (إلى كل اللي بيحبوني)، لحد الحمد لله ما توصلنا إلى أغنية (هنغني كمان وكمان).. وستروا إليسا من خلال هذه الأغنية بشكل جديد ومختلف، وتكون الأغنية جرعة إيجابية في ظل الظروف التي نعيشها وستمر إن شاء الله قريبا".

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من جانبه، أبدى محمد يحيى ملحن أغنية "هنغني كمان وكمان" حماسته لرصد ردة فعل الجمهور عند استماعه للأغنية، معبرا عن سعادته وفخره بالتعاون مع نجمة مثل إليسا، وشركة كبيرة كـ"روتانا" التي يرأسها الأستاذ سالم الهندي، معلنا: "اتحادنا وتحدينا جميعا للظروف الراهنة من خلال تقديم الأغنية، في حد ذاته تأكيد على أهمية الرسالة التي يقدمها الفن عامة والموسيقى بوجه خاص".

أما الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، فيقول: "أغنية (هنغني كمان وكمان) بها جميع العوامل التي تستطيع أن تخرجنا من الأجواء المشحونة التي نعيش فيها. وستايل الأغنية مقسوم، وراعيت في توزيعها أن تبدو إليسا فيها وكأنها تغني لايف وحولها فرقة

تعزف مزيكا على البحر أو في حفل أو مناسبة ما.. بحيث يظهر الموضوع طبيعي حتى يصل

للناس بسرعة".

أغنية "هنغني كمان وكمان" بمجرد اطلاقها، أصبحت "تريند" محققة خلال 6 ساعات فقط نصف مليون مشاهدة، وبعد ست ساعات أخرى وصل الرقم لمليون مشاهدة.

تزامن مع إطلاق أغنية "هنغني كمان وكمان"، إطلاق كليب ذكي للعمل لإليسا مدته قرابة 5 دقائق تظهر فيه بعفوية من بيتها، وتشاركها الظهور في الكليب النجمة هيفاء وهبي، التي تطل أيضا بعفوية من منزلها. وتعتمد فكرة الكليب على اتصال هاتفي مباشر ومرئي يتم بين الصديقتين إليسا وهيفاء، فتسمع الأولى الثانية أغنيتها "هنغني كمان وكمان" وبدورها تتفاعل هيفاء معها إلى حد الإعجاب والغناء، وينعكس هذا التفاعل بينهما إلى الأصدقاء و"الفانز" والمحبين، ليردد كل منهم من منزله كلمات الأغنية.

وتلقت إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الإشادات والتهاني من جانب الكثيرين من داخل الوسطين الفني والإعلامي مشيدين بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" وكليب العمل، ومن أبرزها تغريدة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ"روتانا للصوتيات والمرئيات" عبر "تويتر"، ويقول فيها: "مبروك إليسا، عمل جميل وبسيط.. فيه إبداع وحيوية وطاقة آيجابية. وشكرا للفنانة هيفاء وهبي على مشاركتها الجميلة.. والشكر موصول لطاقم العمل جميعا".