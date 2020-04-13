صور| هبة عبدالغني تودع "فرصة تانية" بعد انتهاء تصوير مشاهدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ودعت الفنانة هبة عبدالغني مسلسل "فرصة تانية"، بعد انتهائها من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي للمسلسل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2020.
وكانت المشاهد الأخيرة لهبة عبدالغني بأحد الفنادق بمنطقة السادس من أكتوبر، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية ''صافي'' إحدى زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبر.
ويعد هذا المسلسل التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل، إلى جانب كونه ثان عمل يجمعها بياسمين صبري، بعدما قدما سويا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض في رمضان 2017.
"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، معالجة درامية محمد سيد بشير، و تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.
كما يعرض لهبة في ماراثون رمضان ٢٠٢٠ مسلسل "ليالينا ٨٠"، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم وتقدم من خلاله هبة دور ''راوية".
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