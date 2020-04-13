إعلان "لما كنا صغيرين" يتخطى 9.5 مليون مشاهدة على "فيسبوك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
وصل عدد مشاهدات "برومو" مسلسل "لما كنا صغيرين" خلال يومين 9.5 مليون مشاهدة، على صفحة العمل بموقع "فيسبوك".
تدور الأحداث في إطار تشويقي، إذ يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.
شركة "آرت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي، أنهت تصوير أكثر من ٦٠ ٪ من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني .
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
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