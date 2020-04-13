إعلان "لما كنا صغيرين" يتخطى 9.5 مليون مشاهدة على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل عدد مشاهدات "برومو" مسلسل "لما كنا صغيرين" خلال يومين 9.5 مليون مشاهدة، على صفحة العمل بموقع "فيسبوك".

‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، إذ يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

شركة "آرت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي، أنهت تصوير أكثر من ٦٠ ٪؜ من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني .

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‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.