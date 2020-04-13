تراند اليوم : فنانة شهيرة تصاب بالصدمة بعد وفاة 3 من أصدقائها بـ"كورونا"



تعيش فنانة شهيرة حالة من الصدمة والحزن الشديد، بعد الإعلان عن وفاة 3 من أقاربها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت النجمة العالمية مادونا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" تعلن عن صدمتها الكبرى وحزنها الشديد بعد أن فقدت 3 من أصدقائها بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت مادونا أنها تعانى من قلة النوم بسبب هذا الامر حيث بدأت فى كتابة تجربتها مستعينة بـ "الة كاتبة" وفى الخليفة موسيقى الالة الجيتار.

وقالت مادونا : "أن حجم الألم الذي أشعر به كبير للغاية، واتمنى لو استطيع الخروج من جسدي، إذ وفي غضون الـ ٢٤ ساعة الأخيرة أصيب 3 من أعز أصدقائها بالوباء القاتل وماتوا، وهم ابن عمها وشقيق حارس الأمن الخاص بها والموسيقي أورلاندو بورتا، الذي تعاونت معه في العديد من أغانيها الفردية.

وكان صدم منظمو حفل النجمة العالمية مادونا البالغة من العمر 61 عاما، الجمهور بعد إعلان إعتذارها عن إحياء الحفل بسبب إصابتها .

ووفقا لما نشرته النجمة عبر حسابها على إنستجرام أنها لن تتمكن من إحياء حفلها القادم بسبب إصابتها في الجزء السفلي من عمودها الفقري الذي لن يمكنها من الحركة .

وأوضحت مادونا خلال حسابها أنها تعرضت للسقوط في الحفل الأخير ، الأمر الذي ألحق الضرر بالجزء السفلي من ظهرها و نصحها الأطباء بالمكوث في المنزل بضعة أيام للراحة .