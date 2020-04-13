تراند اليوم : بعد اعتزالها وارتداء الحجاب.. فيديو فاضح لفنانة شهيرة يفجر الغضب

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حيث كانت القناة تستضيف الفنانة أمل حجازي، والتي ظهرت فيه بإطلالة جريئة نظرًا لارتدائها ملابس وصفها البعض بالفاضحة -وقتها-.
وأثارت هذه الحلقة غضب جمهور الفنانة خاصة أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، واعتمدت الإطلالات المحتشمة منذ فترة ليس بقصيرة، حيث رأى البعض أن هذه الغلطة لا يمكن تجاوزها، وأنه كان من الأجدر أن تحترم القناة قرار الفنانة، وأن لا تبث الحلقة التي حلت كضيفة عليها.
فيما رأى آخرون أن ماضي الفنانة وأعمالها الفنية لا يمكن محوها من التليفزيون لأنها لا تملك التحكم في عرضها، وطالبوا القناة باحترام ما أصبحت عليه الفنانة وعدم جرح مشاعرها أو مشاعر جمهورها.