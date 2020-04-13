نبيل الحلفاوي : انحني شكرآ وإجلالاً للجيش الأبيض

وجه الفنان الكبير نبيل الحلفاوي رسالة حب وشكر للأطباء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب الحلفاوي في تدوينة عبر حسابه قائلا:"كنت أقول دائما أن أسمى مهنة في الوجود هي "الطب" ولا يشاركهم هذا الشرف إلا حماة الوطن" .
وتابع :"والآن.. في هذه المحنة العالمية.. أنحني شكرا وعرفانا وتقديرا وإجلالا للجيش الأبيض الذي جمع بين الحسنيين سمو المهنة وحماية الوطن(شرف مواجهة العدو في الخطوط الأمامية).. حماكم الله وسدد رميكم يا أبطال".
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