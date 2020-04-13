إعادة اكتشاف كنوز الإذاعة المصرية خلال رمضان 2020

يبدو أن وباء كورونا سيساهم بقوة فى زيادة نسبة الاستماع بالإذاعة المصرية لأول مرة منذ سنوات عديدة، توقفت الإذاعة عن إنتاج مسلسلات رمضانية بسبب الظروف الحالية مما اضطر المسئولين بالإذاعة للبحث فى كنوز الدراما الإذاعية الرمضانية وبالتأكيد ملايين المستمعين مشتاقون لعودة زمن الدراما الجميل.. ونستعرض فى هذه التقرير عددا من مسلسلات رمضان الإذاعية ونضعها على مائدة رئيس الإذاعة محمد نوار ليختار منها ما ما يشاء وقبل الاستعراض نؤكد أن الإذاعة أنتجت العديد من المسلسلات فى الأعوام الماضية لم يشعر بها أحد وتبعث فى الوجدات دراما الزمن الجميل.

أعتقد مثلاً أن الملايين لم ينسوا مجموعة مسلسلات العملاق الراحل فؤاد المهندس وشويكار تلك المسلسلات الكوميدية الرائعة التى كانت تذاع على شبكة البرنامج العام عقب الإفطار ومنها مسلسلات: شنبو فى المصيدة.. وهذا المسلسل علمت أنه مرشح بقوة للاذاعة، وانت اللى قتلت بابايا ، والعتبة جزاز وسها هانم رقصت على السلالم، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. هذه المسلسلات كانت تعتمد على الكوميديا الراقية.

من ينسى المسلسل الوحيد للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ "أرجوك لا تفهمنى بسرعة" الذى أذيع فى رمضان 1973 تأليف محمود عوض، وشارك فى البطولة نجلاء فتحى وعادل إمام وعماد

حمدى وماجدة الخطيب، وإخراج محمد علوان الحان بليغ حمدى، ومن ينسى مقدمة المسلسل وأغنية ماشى الطريق مسلسل افواه وأرانب بطولة الراحلة سيدة الشاشة فاتن حمامة ومحمود يسن وأذيع فى رمضان 1976 وتحول فى نفس العام لفيلم سينمائى. وتتر المسلسل كان بصوت الراحلة وردة وهى «تغنى هات اللى عندك يا زمن».

وكان هذا أول مسلسل إذاعى لسيدة الشاشة وقدمت بعد سنوات مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" إخراج سمير عبدالعظيم.

المسلسل الرائع لست شيطانًا ولا ملاكًا انتاج 1978 بطولة نور الشريف اخراج سمير عبدالعظيم وسهير رمزى، والمفاجأة أن أغنية التتر كانت بصوت القيثارة الراحلة ليلى مراد، والكلمات الخالدة «ياعينى على الدنيا بتاخدنا لناس تانية ونتوه فى المشوار». وتحول المسلسل لفيلم سينمائى أيضًا فى نفس العام.

مسلسل "رصاصة فى القلب" فى أواخر الثمانينيات بطولة نيللى ومحمد ثروت وكان إعادة لفيلم رصاصة فى القلب لمحمد عبدالوهاب وراقية إبراهيم الذى عرض فى منتصف الأربعينيات.

ومسلسل "الدنيا على جناح يمامة" بطولة محمود عبدالعزيز وميرفت أمين وتحول أيضًا لفيلم سينمائى.

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من ينسى مسلسل سمارة للراحلة تحية كاريوكا فى نهاية الخمسينيات، وكان معها محسن سرحان ومحمود إسماعيل وتحول أيضًا لفيلم سينمائى.

من ينسى مسلسل "ريا وسكينة" الذى أذيع فى رمضان 1972 بطولة ملك الجمل ومديحة حمدى ويوسف شعبان، عناء شفيق جلال، مسلسل "الشك يا حبيبى" بطولة شادية ومحمود يس ويحيى شاهين إنتاج 1977 وتحول لفيلم سينمائى فى نفس العام.

مسلسل "صابرين" إنتاج 1974 بطولة نجلاء فتحى وعادل إمام ويوسف شعبان والمقدمة الغنائية الرائعة بصوت الراحلة شادية وأغنية والله يا زمن الحان بليغ حمدى.

والمسلسل الرائع "أنف وثلاث عيون" إنتاج 1973 بطولة عمر الشريف وسعاد حسنى وابداع المخرج محمد علوان، هذا المسلسل كان يسجل لعمر الشريف من باريس عن طريق التليفون.

هذا فضلاً عن مسلسلات السيرة الذاتية التى تناولت حياة العمالقة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد فوزى، مسلسل الوسادة الخالية الذى أذاعته صوت العرب منذ أكثر من عشرين عامًا، وكان الجزء الثانى من الفيلم بطولة لبنى عبدالعزيز وعمر الحريرى، تأليف وإخراج محمود فتح الله، إذاعة بعض من هذه المسلسلات بالتأكيد سيسعد ملايين المستعمين وياحبذا لو فكر المسئولون بالإذاعة فى إعادة فوازير الراحلة آمال فهمى وسمسمية سيد الملاح، بالتأكيد إعادة عرض هذه الأعمال أفضل بكثير من الأعمال التى لم تترك أى اثر لدى المستمع.

اذاعة هذه المسلسلات أو بعض منه يعتبر إعادة الحياة للدراما الاذاعية القديمة وبالتأكيد هذه المسلسلات ستتمتع بنسبة استماع عالية للغاية لتعرف الاجيال الجديدة كيف كانت المسلسلات الاذاعية وليعرف الجميع موهبة المخرج الإذاعى الرائد محمد علوان، وسمير عبدالعظيم.